新北聯醫前心臟內科主任收賄案 更一審獲減刑

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（中央社記者劉世怡台北15日電）已入監的新北聯醫前心臟內科主任陳識中涉在採購案收賄等，高院更一審今天指出，陳識中行為構成4項貪污收賄罪及1項洗錢罪、速審法減刑後，各判10月至2年4月不等徒刑，可上訴。

台灣高等法院更一審公布新聞資料指出，陳識中（已改名陳世瑀）被控5起標案收賄及洗錢犯行，其中他在「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案遭判刑2年確定，已入監服刑；其他被控4起標案及洗錢犯行，經最高法院撤銷發回，為本件更一審審理範圍。

高院更一審指出，審酌陳識中於本案犯行前並無其他犯罪的前科紀錄，素行尚可，具博士學位的智識程度，在公立醫院擔任科主任職位，實屬社會之中堅，又負責規劃建置縣立醫院心臟科設備及規模，所涉及的4起標案，除影響國家醫療資源之支付分配外，更攸關國計民生，為民眾所依賴，卻未善盡職務，以利國民健康並避免無益稅收支出，竟藉其職務從中牟利。

判決指出，陳識中於民國98年間起，在當時的台北縣立醫院心臟內科主任職務期間，負責籌措成立心導管中心相關業務，並在採購案擔任審查招標文件規範的複審人員，他的複審結果決定投標廠商是否可以參與投標。

判決指出，陳識中被控在98年至99年期間，就「全頁式解析心電圖機採購案」收取業者新台幣5萬元賄賂款項，另在「心電圖分析系統採購案」收賄15萬400元。

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判決指出，陳識中在「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收取業者的36萬2857元賄賂，以及在「心血管照護中心租賃採購案」收取業者支付的1155萬4400元賄賂後，後來再把賄賂款項中的200萬元，分次匯入當時女友即現在配偶的帳戶，以掩飾自己取得的賄賂。

更一審指出，陳識中行為構成4項貪污收賄罪及1項洗錢罪，審酌適用刑事妥速審判法減刑及在犯後坦承犯行，並繳納全部犯罪所得等，分別判刑10月、1年8月、1年9月、2年4月、1年，還可上訴。（編輯：李錫璋）1120315