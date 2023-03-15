男穿外送服搶銀行妻兒面前被逮 加重強盜罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄曾姓男子穿外送服玩具槍行搶三信商銀橋頭分行，得手6萬3000元，隔天帶妻兒南投遊玩被捕。橋頭地檢署考量其與銀行和解賠償損失，依加重強盜、偽造文書等罪起訴。

橋頭地檢署審酌曾男並無前科，偵查時坦承犯行，且事後與銀行達成和解，得手的新台幣6萬3000元全數賠償，據此將他依攜帶兇器加重強盜罪、行使偽造特種文書等罪起訴，並建請橋頭地方法院法官量處適當刑度。

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起訴書指出，30多的歲曾男積欠債務，上網購買偽造車牌後，懸掛在低價買來的權利車上，並在去年3月25日下午3時許身著外送員服裝，前往橋頭區三信商業銀行橋頭分行持玩具槍搶劫，過程中還朝保全人員噴灑辣椒水，導致眼睛灼傷（告訴人已撤告不起訴），隨後得手6萬3000元開車逃逸。

曾男棄車變裝逃逸後，隔天帶著妻兒開著自家車輛前往南投遊玩，警方調閱監視器畫面追查，27日在南投一間度假飯店將他逮捕移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1120315