台中男子開車違規轉彎撞機車 無照騎士傷重不治

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42歲呂姓男子15日晚間開車行經台中市北屯區一處路口，違規轉彎撞上直行的施姓機車騎士，施男當場遭撞飛倒地不起、失去生命跡象，送醫不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月15日

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（中央社記者蘇木春台中15日電）呂姓男子今天晚間開車行經台中市北屯區一處路口，因違規轉彎撞上直行無照騎機車的施姓少年，施男當場無生命跡象，送醫後傷重不治，事故原因仍待警方進一步調查釐清。

台中市警察局第五分局員警告訴中央社記者，今天晚間6時多獲報，北屯區東光路與天祥街口發生自小客車與機車事故，立即派員到場處理，並通報救護車將受傷的機車騎士送醫。

警方初步調查，案發當時42歲呂男駕駛自小客車，沿東光路往北，於天祥街路口時左轉要往西方向行駛，撞上對向沿東光路直行17歲施姓少年騎乘的機車，施男當場遭撞飛倒地不起。

消防局獲報到場將施男送醫，但他到院前就無生命跡象，搶救後傷重不治。雙方經酒測皆未酒駕，警方初判呂男違規轉彎釀禍，事故原因仍待進一步調查釐清。（編輯：黃世雅）1120315