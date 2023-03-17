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社團年資處理條例合憲 銓敘部：續落實轉型正義

2023/3/17 18:32
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（中央社記者賴于榛台北17日電）憲法法庭今天做出112年憲判字第3號判決，認定社團年資處理條例合憲。銓敘部下午透過新聞稿表達贊同與感謝，並表示將依判決意旨，落實社團年資處理條例立法目的及轉型正義的要求。

公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）於民國106年5月10日公布施行；條例將國民黨年資和救國團等社團年資併入退休年資，溢領退離給與者，應自條例施行後1年內返還，銓敘部自107年開始執行催討。

不過前監察委員黃肇珩等人不滿，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為社團年資處理條例有違憲之虞，聲請釋憲；憲法法庭今天判決認定社團年資處理條例合憲，是為了追求轉型正義而設，屬憲法上特別重要的公共利益。

銓敘部表示，過去社團專職人員年資併計公職人員退休年資，自始欠缺法律依據，而社團年資處理條例的實施，正是為了匡正過往時代的不法秩序，促進落實轉型正義的憲法上重大公益，並回復公務人員退休年資採計的公平性。

銓敘部說，相關規定的手段與目的間具合理關聯性，因此，憲法法庭今天的合憲判決，銓敘部贊同與感謝。

銓敘部指出，此次判決對於目前仍在進行的追繳溢領退離給與相關訴訟案件，將有正面助益，未來將依法進行後續相關訴訟，落實社團年資處理條例立法目的及轉型正義的要求。（編輯：林興盟）1120317

#銓敘部
#黃肇珩
#國民黨
黃肇珩
社團年資處理條例合憲 救國團：大法官以今非古社團年資併公職年資溢領追討判決合憲 憲法法庭：符轉型正義
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