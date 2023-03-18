應召集團招募泰國女子性交易 南警破獲逮10人

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台南市政府警察局永康分局18日宣布破獲招募泰國女子來台從事性交易的應召集團，逮捕黃姓主嫌等10人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月18日

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市警局永康分局今天宣布破獲招募泰國女子來台從事性交易的應召集團，逮捕黃姓主嫌等10人。此集團分工精細，在台南設有多個據點，泰國女子全持觀光簽證入境。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，警方獲報應召集團入侵台南市社區大樓，安置外籍女子在大樓套房從事性交易，出入複雜；追查發現集團在永康區、東區、北區、安南區及新市區等地設置多個應召地點。

警方2月下旬開始收網，陸續逮捕30歲主嫌黃姓男子等4名集團成員、4名泰國應召女子及2名男客，查扣手機、現金、保險套、潤滑液等物；其中2名泰國應召女子已逾居留期限。

警方調查，此集團向泰國招募應召女子，年齡約20多歲，全持觀光簽證入境台灣，集團成員負責監護、外務工作及載送，再透過網站及通訊軟體，張貼腥羶色圖片及性交易服務內容，吸引顧客上門。

警方表示，這些泰國女子每次以新台幣2500元至3500元不等金額進行全套性交易，也提供額外特殊取向的加價服務。

4名泰國女子移送移民署收容及等待遣返，黃姓主嫌等4人昨天依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送台南地檢署偵辦，2名男客依違反社會秩序維護法裁處。（編輯：郭諭儒）1120318