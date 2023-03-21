女子刀刺男友腹部致死 更一審改判刑11年

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（中央社記者劉世怡台北21日電）李姓女子涉嫌持刀刺死張姓男友，造成男友腹部15.5公分深傷口，一審及二審均依殺人罪判她13年徒刑，遭最高法院撤銷。高院更一審今天審酌她自首予以減刑，改判有期徒刑11年。

全案緣於，民國110年2月20日晚間7時許，李姓女子與張姓同居男友因故發生口角，遭男友毆打頭部、臉部；李女一度拿塑膠水桶反擊，後來改持水果刀揮砍，進而朝男友腹部猛刺1刀，再持酒瓶敲擊男友頭部，導致男友受有深度約15.5公分的刺傷而倒地不起。

判決指出，李女察覺男友已無反應，撥打110報案，一度向員警謊稱，自己遭男友捅好幾刀後，男友自殘失血。警消到場將張男送醫，經急救仍不治。

一審桃園地方法院認定李女行為構成殺人罪，不採信她正當防衛說法，且被害人致命傷深達15.5公分，遠深於凶器刀刃（10公分）足足有5.5公分，不可能是張男為奪李女手上水果刀而以身體就刃，或是李女持刀不慎刺入張男腹部，依殺人罪判李女13年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍維持原判；李女上訴第三審，由最高法院發回高院更審。

更一審今天認定，李女在員警到場處理後，於製作筆錄時，自承持刀刺擊被害人，符合自首要件，應減刑。

更一審認為，李女與被害人為男女朋友，案發時雖遭被害人毆打，但在被害人遭刺擊倒地無力抵抗時，未予即時送醫，危害重大，對被害人家屬造成難以抹滅的傷痛，也沒有賠償家屬所受損害，改判11年徒刑。可上訴。（編輯：蕭博文）1120321