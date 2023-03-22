台菲警合作 海外通緝犯陳建寧下午押解返台

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台南角頭陳建文遭人槍殺，其兄陳建寧（中）因擄人勒贖案逃亡海外遭通緝，於3月初因持有非法槍彈被菲律賓警方逮捕。刑事局22日將陳建寧自菲律賓押解返台，所搭乘班機預計下午抵達桃園機場。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月22日

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台南角頭陳建文遭人槍殺，其兄陳建寧因擄人勒贖案逃亡海外遭通緝，於3月初因持有非法槍彈被菲律賓警方逮捕。刑事局和菲國警方洽談遣返事宜，今天將把陳建寧押解回台。

陳建寧因擄人勒贖案逃亡海外，自2001年間被通緝至今。國外媒體報導，陳建寧等4人今年3月初因持有非法槍械彈藥等，在菲律賓馬尼拉被當地警方逮捕，並搜出5把槍械。警政署刑事局則積極與菲國警方洽談相關遣返事宜。

同時，刑事局也針對此案和菲國警方持續合作偵辦，並於3月20日晚間在菲國馬尼拉一處倉庫搜出疑欲走私來台的大量長、短槍，菲國警方昨天也舉行破案記者會。

據了解，刑事局已派員於今天上午將陳建寧自菲律賓押解返台，所搭乘班機預計下午抵達桃園機場。（編輯：蕭博文）1120322