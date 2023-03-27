攜手德國聯邦救難犬協會 消防署盼提升搜救效能

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內政部消防署27日和德國聯邦救難犬協會（BRH）簽署合作備忘錄，德國在台協會處長許佑格（左5）並參與BRH在南投縣消防署訓練中心的辦公室揭牌儀式，期許能打造成國際搜救犬訓練交流平台。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）消防署今天與德國聯邦救難犬協會簽署MOU，德國在台協會處長許佑格到場見證，另參與BRH在台辦公室揭牌儀式。消防署表示，此舉有助推展雙方合作關係，提升台灣搜救效能。

內政部消防署發布新聞稿表示，今天與德國聯邦救難犬協會（BRH）簽署MOU（備忘錄）並舉行共同訓練，許佑格到場見證，同時參與BRH在南投縣消防署訓練中心的辦公室揭牌儀式。

消防署表示，這次邀請BRH來台簽署MOU、辦公室揭牌及共同訓練，有助推展台德雙方搜救犬的合作關係，並提升國內瓦礫搜索及路徑追蹤技術，是互惠互利的對等雙贏合作；消防署所打造的國際搜救犬訓練交流平台，未來將積極推動與世界其他國家展開交流合作。

消防署指出，BRH成立於1976年，為德國歷史最悠久、規模最龐大的搜救犬組織，約有2000名成員，超過700隻搜救犬通過認證，曾於921大地震時來台救災。

BRH在2016年邀請台灣搜救犬前往德國訓練，2017年也應邀來台訓練，開啟雙方定期交流與合作。消防署指出，雙方受疫情影響而間斷交流逾3年，今年終於再度邀請BRH教官團來台，進行為期1週的共同訓練，並以瓦礫搜索及路徑追蹤兩大主題為訓練目標。

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消防署說，BRH很早就發展尋找失蹤人員的訓練，因人體會不斷脫落皮膚碎屑並散發獨特氣味，受過路徑追蹤訓練的搜救犬，可分辨失蹤者與其他人的蹤跡，據而找到失蹤者，因此也將向BRH取經，未來將發展路徑追蹤搜救犬，提升國內山難搜救效能。

消防署提到，3月14至16日舉辦IRO（國際搜救犬組織）國際評量，由國際裁判認證搜救犬的瓦礫搜索能力，國內總計12隊通過中級、8隊通過高級，成績斐然；由於BRH過去曾經獲得IRO世界盃冠軍，相信這次交流訓練能有豐富收穫，也將持續積極推動與世界其他國家的交流合作。（編輯：蕭博文）1120327