屏東看守所受刑人涂俊煒脫逃 疑與農場工人起爭執

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

現年40歲的屏東看守所受刑人涂俊煒27日趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局發布「要案查緝專刊」通報各警察機關加強查緝。（刑事警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、李卉婷屏東縣27日電）40歲的屏東看守所受刑人涂俊煒今天趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局通報各警察機關加強查緝，初步了解與農場工人起爭執後，開著對方的車子離去。

刑事局網站資料顯示，涂俊煒特徵為身形瘦小，耳朵較醒目，在屏東看守所受刑時趁自主監外作業脫逃，可能在全台竄逃。

屏東看守所告訴中央社記者，涂俊煒今天前往自主監外作業，在一家農場種植農作物，初步了解在下午3時許與農場工人發生爭執，隨後就脫逃。屏東看守所表示，涂俊煒在民國107年因詐欺、肇逃等案件入監服刑，刑期6年多。

台灣屏東地方檢察署發布訊息指出，涂俊煒執行收容人自主監外作業時，因與人發生口角，駕駛對方車輛離去，今天下午5時40分接獲監所通報，晚間6時30分後發布通緝，全力追緝中。（編輯：謝雅竹）1120327