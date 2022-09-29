外役監誤植返家探視公文日期 蔡清祥：疏忽要檢討

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（中央社記者王揚宇台北29日電）明德外役監發給受刑人的返家探視公文誤載日期，引發各界討論；法務部長蔡清祥今天說，這疏忽應該要檢討，不應該再發生，會要求矯正署謹慎處理。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥等人就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委黃世杰質詢時表示，明德外役監發給受刑人返家探視的公文，誤載日期，導致受刑人到警察局報到時，被以為是脫逃受刑犯，引起騷動，結果一查，發現是烏龍一場。

蔡清祥說，他知道這件事，必須要謹慎處理公文，這點疏忽應該要檢討，不應該再發生，尤其大家現在都很緊張看這件事，要更小心，他會要求法務部矯正署對任何大小事情，都要很謹慎。

此外，國民黨立委曾銘宗等人質詢時提到，這2天媒體焦點，就是有立委在總質詢時，質疑府院高層介入國家通訊傳播委員會審查鏡電視執照申請，能否要求法務部請地檢署介入調查。

蔡清祥說，尊重各地檢署的職權，法務部不宜直接、命令地檢署分案調查，但可以把立委所提訊息，給轄區檢察官參考，如果檢察官主動偵辦，尊重檢察官的判斷。（編輯：翟思嘉）1110929