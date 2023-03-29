台苯掏空案 前董座張鍾潛認罪獲判緩刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）曾經擔任經濟部次長的前台苯董事長張鍾潛被控掏空台苯資產。最高法院日前依證交法虛偽記載財務報告罪，判刑2年、緩刑5年，須繳交國庫新台幣360萬元，全案定讞。

全案起於，上巿公司台苯的前後任董事長張鍾潛、劉正元及人稱「大公孫」的幕後操盤手孫鐵漢，涉嫌以假交易及轉投資天籟飯店價格過高等方式，至少掏空5億元，檢調於民國102年發動搜索並約談張、劉、孫等41人。

台北地檢署105年將案件偵結，認為張鍾潛、劉正元、孫鐵漢等人涉犯證交法財報虛偽不實罪、背信罪、商業會計法等罪嫌，提起公訴。

一審台北地方法院於107年，依證交法財報虛偽不實罪判張鍾潛3年徒刑；孫鐵漢構成3個背信罪，應執行3年8月，犯罪所得631萬多元追繳沒收，劉正元獲判無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判張鍾潛3年徒刑，孫鐵漢因繳回犯罪所得並與台苯達成和解，獲改判2年、緩刑3年，須繳交國庫200萬元；劉正元仍維持無罪。

張鍾潛提起上訴，最高法院撤銷二審判決，發回高院更審，孫鐵漢及劉正元部分因未上訴而早已確定。

高院更一審認為，考量張鍾潛坦承犯行，具有悔意，並參酌他年事已高，撤銷一審判張男3年徒刑，改判2年，並給予緩刑5年，須繳交國庫360萬元。案經檢方上訴，最高法院認為更一審調查完備，判決無違誤，駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1120329