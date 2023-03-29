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登山未返家 彰化婦人墜75公尺深山谷身亡

2023/3/29 22:30（3/29 22:41 更新）
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彰化69歲陳姓婦人出門後未返家，家屬在田中森林步道一處涼亭旁圍欄發現婦人皮包，趕緊報案。消防局人員在步道下方深約75公尺山谷發現陳婦，但已無生命跡象。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月29日
彰化69歲陳姓婦人出門後未返家，家屬在田中森林步道一處涼亭旁圍欄發現婦人皮包，趕緊報案。消防局人員在步道下方深約75公尺山谷發現陳婦，但已無生命跡象。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月29日
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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）陳姓婦人昨天出門後未返家，家屬在彰化田中森林步道一處涼亭附近發現陳婦皮包後報警協尋，彰化縣消防局人員今天在步道下方深約75公尺山谷發現陳婦時已無生命跡象，事發原因待釐清。

彰化縣消防局一名消防員指出，今天中午接獲報案指稱，有民眾在田中森林步道一處涼亭旁圍欄遺留皮包後失蹤，消防局人員除出動空拍機搜尋外，也派人從涼亭邊架設繩索垂降，沿山壁展開搜救工作。

消防局指出，空拍機在步道下方深約75公尺處山谷，發現疑似失蹤者的腳，藉由腳上的鞋子確認是陳婦，消防隊員趕緊垂降救援，陳婦被發現時，頭部有外傷，已無生命跡象，搜救人員使用吊掛器具，將陳婦遺體吊掛回步道。

消防局表示，69歲陳婦出門後未返家，家屬外出尋人，中午在田中森林步道一處涼亭旁圍欄發現婦人的皮包，趕緊報案。

消防局指出，陳婦多次前往田中森林步道爬山，而婦人墜落處步道狹窄，旁邊就是山谷，以前曾發生登山客跌落意外，至於陳婦跌落原因仍待釐清。（編輯：張雅淨）1120329

#墜谷
#田中森林步道
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