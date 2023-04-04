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屏東工廠火警濃煙竄天 高市消防局支援水庫車救火

2023/4/4 20:50（4/4 21:01 更新）
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屏東縣里港鄉一處工廠4日下午5時發生火警，火勢濃煙猛烈，現場無人員受傷受困，火勢已侷限，現場是廠房內廢棄物燃燒。（屏東縣政府消防局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月4日
屏東縣里港鄉一處工廠4日下午5時發生火警，火勢濃煙猛烈，現場無人員受傷受困，火勢已侷限，現場是廠房內廢棄物燃燒。（屏東縣政府消防局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月4日
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（中央社記者林巧璉高雄4日電）屏東縣里港鄉一處工廠今天下午5時發生火警，火勢濃煙竄天；高雄市長陳其邁接獲直擊火警的友人通報，立即聯繫高市消防局長王志平主動支援，高市隨即出動水庫車協助救火。

高雄市消防局發布新聞稿表示，經高市消防局勤務中心主動聯繫，由於近來天候乾旱，當地水源不足，屏東縣消防局請求高市支援水庫車。

高市消防局指出，基於高屏是生命共同體，區域間互相合作不分彼此，以民眾需求、安全第一為優先考量；高市迅速派遣美濃、仁武、鼎金等分隊水庫車前往里港支援救災。

屏東縣消防局指出，里港鄉三和路附近工廠在今天下午發生火警，消防局在下午5時5分接獲通報，共出動15車28人搶救；指揮官副大隊長楊景雄表示，現場無人員受傷受困，火勢已侷限，現場是廠房內廢棄物燃燒。（編輯：陳仁華）1120404

屏東縣里港鄉一處工廠4日下午5時發生火警，火勢濃煙猛烈。由於近來天候乾旱，當地水源不足，高市消防局勤務中心主動聯繫後，支援水庫車前往屏東救火。（高雄市政府消防局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月4日
屏東縣里港鄉一處工廠4日下午5時發生火警，火勢濃煙猛烈。由於近來天候乾旱，當地水源不足，高市消防局勤務中心主動聯繫後，支援水庫車前往屏東救火。（高雄市政府消防局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月4日
#高雄市消防局
#高雄市
#高市消防局長
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