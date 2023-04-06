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明姓學者母親送醫不治 死因待查

2023/4/6 00:36
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（中央社記者高華謙新北5日電）新北新店約90歲婦人今天被發現倒臥家中，且口鼻貼膠帶，送醫不治。據了解，老婦是某大學明姓學者的媽媽，這名學者不清楚事發原因。警方初步調查無外力介入，確切死因待調查。

新北市政府警察局新店分局今天晚間7時獲報，有老婦倒臥家中、無呼吸，且口鼻黏有膠帶；救護人員協助送醫急救後宣告不治。

警方調查，這名年約90歲的老婦平日由外籍看護照顧，看護3日起休假，離家2天，今天返回老婦住所時，發現老婦倒臥在地，且口鼻貼有膠帶、失去意識，嘴巴還有嘔吐物與綠色不明物體，立即向隔壁鄰居求助，並由鄰居撥打119報案。

警方調查，現場沒有遭破壞或打鬥痕跡，疑留有遺書，已聯繫死者兒子製作筆錄，並報請台灣台北地方檢察署相驗。

據了解，死者的兒子是某大學明姓學者，他平時沒與媽媽同住，知道媽媽身體狀況不太好，不清楚事發原因。

至於為何口鼻有膠帶等，警方說，刑事鑑識小組仍持續現場調查，對於報案救護過程，及真正死因，尚待檢察官相驗調查。（編輯：陳正健）1120406

#明姓學者
#母親
#死亡
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