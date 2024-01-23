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國3和美段鋁梯掉路面 2車閃避不及1爆胎1翻車

2024/1/23 15:01（1/23 15:31 更新）
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國道警方指出，國道3號高速公路北上和美路段，1輛小貨車載運鋁梯，疑未綁牢掉落路面，造成後方2輛車閃避不及發生追撞，所幸無人受傷。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月23日
國道警方指出，國道3號高速公路北上和美路段，1輛小貨車載運鋁梯，疑未綁牢掉落路面，造成後方2輛車閃避不及發生追撞，所幸無人受傷。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月23日
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）國道3號高速公路北上和美路段1輛小貨車載運鋁梯，疑未綁牢掉落路面，後方2輛車閃避不及，造成1輛爆胎、1輛翻車，所幸無人受傷。

國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊今天接受媒體聯訪時說，上午10時45分1輛小貨車行經國道3號北上和美路段時，車上載運的鋁梯疑似未綁牢掉落路面。

警方指出，行駛在小貨車後方的轎車閃避不及，追撞鋁梯，造成1輛轎車爆胎、另1輛轎車翻車，所幸無人傷亡；警消獲報趕到現場時，僅發現受損的2輛轎車及鋁梯，小貨車駕駛事後主動到案說明。

警方表示，小貨車駕駛行為已觸犯刑法公共危險罪，將依法送辦，而裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例規定，處新台幣9000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1130123

#國道3號高速公路
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