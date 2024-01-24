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前空軍防砲參謀長涉共諜案 更二審逆轉改判有罪

2024/1/24 12:44
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（中央社記者張已亷高雄24日電）前空軍防空砲兵上校參謀長辛澎生被控替中國發展組織，一審依違反國安法判6月，二審改判無罪；經最高法院發回，更一審判無罪，今天更二審依發展組織未遂判6月，得易科罰金。

高雄高分院更二審上午認定辛澎生有協助中國總政人員蒐集情報、發展組織等行為未遂，依違反國安法判決辛澎生、楊昀庭6月，得易科罰金，全案仍可上訴。辛澎生聆聽判決後未受訪便匆匆離去。

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高雄高分院更二審判決指出，辛澎生退伍後，於民國98年至99年間，邀約時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長謝嘉康及其家人，與中共總政治部聯絡部人員「趙明」（應為化名）一同赴泰國普吉島、馬來西亞等地遊玩，接受中方招待免費旅遊、食宿等，替中國發展組識。

更二審審理後，合議庭認定「趙明」是中共總政人員，辛澎生與楊昀庭知道趙的身分，也了解趙以免費招待旅遊是為蒐集台灣軍事情報，但謝嘉康與家屬認為頻頻與中方人士會面不妥，回國後就婉拒楊昀庭等人邀約，無人被吸收，依發展組織未遂罪判辛、楊2人6月，均得易科罰金，可上訴（編輯：方沛清）1130124

#辛澎生
#謝嘉康
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