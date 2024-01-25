辱連千毅用嘴幫囚犯排毒 網紅「勾惡」判拘役確定

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（中央社記者劉世怡台北25日電）網紅「勾惡」被控指涉直播主連千毅用嘴巴幫受刑人排毒，一審依加重誹謗罪判拘役50天，得易科罰金；案經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，判處「勾惡」拘役50天定讞。

全案緣於，連千毅指控網紅「勾起你心中的惡」（勾惡）在臉書（Facebook）指涉他曾入監並幫其他受刑人口交，足以減損他的社會評價，提告妨害名譽；檢方起訴「勾惡」即陳姓男子，一審判拘役50天，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

台灣高等法院判決指出，陳男在民國111年4月間使用「勾起你心中的惡」帳號，在臉書張貼文章指稱「千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒」。

高院審理期間，陳男坦承張貼文章，但辯稱「千億龜」並非指連千毅，「嘴巴排毒」是指排解糾紛。

高院合議庭認為，依陳男供述及其先前其他貼文，可以認定陳男貼文所稱的「千億龜」即為連千毅，且依本案貼文內容來看，確實有影射連千毅為他人口交之意，原審判決無誤，駁回上訴，仍依加重誹謗罪判陳男拘役50天，得易科罰金，全案確定。（編輯：蕭博文）1130125