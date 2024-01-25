男子在中選會臉書貼恐嚇文 刑事局逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北25日電）22歲羅姓男子先前在中選會臉書粉絲專頁以「高姓」網友為名，張貼「賴清德當選後要炸掉選舉委員會總部」等言論。刑事局循線逮捕羅男到案，依恐嚇公眾罪嫌送辦。

刑事局今天發布新聞資料指出，中央選舉委員會臉書Facebook粉絲專頁在13日晚間有自稱為高姓網友貼文提到「總統賴清德上任後，會炸掉選委會等」字句，獲報後報檢方偵辦，並組專案小組調查。

刑事局表示，經專案小組調閱臉書暱稱高姓網友等相關資料分析，鎖定22歲大學生羅姓男子涉重嫌。專案小組昨天上午赴羅男位於屏東縣住處搜索，當場逮人並查扣手機及筆記型電腦。

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刑事局指出，經分析扣案證物，確認羅姓男子透過臉書暱稱「高姓」網友犯案，並在中選會臉書粉絲專頁散佈炸掉相關政府部門等言論，造成紛擾不安，影響國家社會安定甚鉅。

刑事局表示，羅姓男子在網路張貼恐嚇炸掉準國家元首及政府部門言論及行為，警詢依違反刑法恐嚇公眾罪把人函送屏東地檢署偵辦。針對躲在網路鍵盤後的犯罪者，警方一定依法嚴辦，追查到底，有心人士切勿以身試法。（編輯：方沛清）1130125