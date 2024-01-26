南投郵局搶案 男開賓士車行搶縱火逃離未得手

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）黃姓男子今天上午持刀闖入鹿谷鄉清水郵局搶劫，遇職員反抗未能得手，逃離時疑丟汽油彈縱火，警方掌握黃男駕駛名下賓士車犯案，中午在日月潭逮人，黃男供稱投資失利而行搶。

南投縣警察局竹山分局發布新聞稿表示，鹿谷清水郵局今天上午10時25分發生強盜、縱火案，員警趕到現場，初步調查郵局劉姓職員遭一名戴口罩、穿深色夾克、深色長褲、操台語口音犯嫌，持刀壓制欲強盜郵局財物，過程中劉姓職員掙脫，犯嫌隨即逃出並朝郵局投擲物品縱火，接著駕駛未懸掛車牌的黑色賓士車逃逸。

竹山分局指出，火勢由消防局撲滅，劉姓職員遭犯嫌壓制過程造成頭部外傷，送醫治療無生命危險；案件發生後，立即發布涉案車輛影像並通報鄰近警察分局攔截圍捕，分局所有警網也出動，案發後約2小時在南投縣魚池鄉日月潭九龍口一帶緝獲43歲黃姓犯嫌。

竹山分局長洪再德接受媒體聯訪表示，黃男趁職員整理郵包時行搶，持刀壓制職員說要搶奪財物，但未得手，案發後與南投縣刑警大隊組成專案小組調閱路口監視器，發現黃男駕駛自有賓士車，雖犯案前拆下車牌，仍查出車輛位置，中午在日月潭逮人。

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洪再德說，黃男坦承因投資失利而犯案，由於郵局職員掙脫壓制，因此失敗逃離現場，未能得手金錢，相關犯罪工具、縱火汽油來源持續追查釐清，目前黃男仍在分局偵查隊製作筆錄，後將依涉犯強盜、縱火罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

這是鹿谷清水郵局不到6年遭第2次搶劫，民國107年8月周姓犯嫌持槍搶得約新台幣50萬元。當地選區立委當選人、國民黨南投縣議員游顥接受中央社記者訪問說，案發後持續與縣府聯繫掌握狀況，他會慰問受傷郵局職員，也將在中央爭取提升這種僅1、2名職員的小郵局安全措施，並請警方加強治安維護。（編輯：郭諭儒）1130126