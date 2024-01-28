酒醉男高鐵台中站月台毆打保全員 反遭壓制送辦

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（中央社記者蘇木春台中28日電）1名酒醉男子昨天下午搭乘高鐵到台中站，在列車車廂出入口影響旅客上下車，月台保全人員上前勸導遭酒醉男徒手攻擊，保全人員將涉案男子壓制通報警方處理，警詢後將依法送辦。

網路社群「社會事新聞影音」今天有網友貼出影片，並指出27日下午4時17分，高鐵台中站月台上有1名男子疑似影響高鐵837南下車次發車，畫面中此男子疑似勸阻不聽，遭保全人員壓制在地。

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警政署鐵路警察局台中分局今天表示，警方27日下午4時多接獲高鐵台中站站務員通報指出月台發生糾紛案件，員警到場時，現場已無糾紛，員警將涉案的男子帶回調查釐清。

警方指出，涉案男子呈現酒醉狀態，他搭乘高鐵抵達台中站後，因佇立列車車廂出入口影響旅客上下車秩序，保全人員上前勸導遭男子徒手攻擊，保全人員為求自保予以制止，經保全人員提出傷害告訴後，警方已依規定受理，全案詢問後將依法送辦。（編輯：戴光育）1130128