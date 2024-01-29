台中電纜線藏毒闖關 警徹夜埋伏等犯嫌領貨緝獲3人

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）刑事局中部打擊犯罪中心破獲不法運毒集團，利用電纜線夾藏毒品自法國進口來台，企圖掩護愷他命18.3公斤入境，專案小組徹夜未眠埋伏，在犯嫌領貨時逮捕，共緝獲3人送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，去年9月接獲關務署台中關通報，有不法集團利用電纜線夾藏毒品自法國進口來台，企圖藉此合法掩護非法運輸第三級毒品愷他命18.3公斤入境，遂成立專案小組並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

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警方調查，運毒集團為躲避檢警查緝，相關資訊均為人頭資料，專案小組抽絲剝繭、徹夜未眠進行埋伏，在簡姓男子出面領貨時當場逮捕，經查簡男領貨時還酒駕；再火速循線查獲共犯蘇姓男子及主嫌馬男等3人到案，全案移請台中地檢偵辦。

警方指出，愷他命為毒品危害防制條例所列管的第三級毒品，從事運輸第三級毒品者，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法，鋌而走險運輸毒品。（編輯：陳仁華）1130129