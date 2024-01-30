更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

張秉鈞涉貪判緩刑 基檢上訴：減刑不宜過度放寬

2024/1/30 15:59（1/30 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨基隆市議員張秉鈞（中）被控詐領公費助理補助費。（中央社檔案照片）
民進黨基隆市議員張秉鈞（中）被控詐領公費助理補助費。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）民進黨基隆市議員張秉鈞被控詐領公費助理補助費，法院去年12月判決張秉鈞緩刑5年，褫奪公權4年，檢方不服昨天提起上訴，認為刑法減輕刑責的使用必須謹慎，不宜過度放寬。

基隆地檢署今天指出，基隆地方法院判決書提到張秉鈞和其父親、前基隆市議員張錦煌詐領助理費用，行為非可取，認為2人都自始明知國家補助議員公費助理用途，應該專款專用，卻利用職務機會，以詐術取得款項而私自運用，行為不端且居心不良。

基隆地檢署表示，此案尚難認有何特別原因、環境，而足以引起客觀上一般人的同情，既然法院認為張秉鈞和張錦煌行為顯有不當，何來有中華民國刑法第59條規定「情狀顯可憫恕」得酌量減輕刑責事由，而予以2名被告減輕刑責，檢察官認為，此規定的使用必須謹慎，不宜過度放寬。

判決書指出，張秉鈞以人頭詐領公費助理補助款等共新台幣119萬2089元，張錦煌也在擔任3屆市議員期間，以人頭詐領公費助理補助款等共962萬5895元，法院審理後，依貪污治罪條例等罪，判決張秉鈞有期徒刑1年11月等刑期，緩刑5年，褫奪公權4年，張錦煌則判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年。

法界人士指出，依地方制度法規定，市議員犯貪污罪經判刑確定者，由內政部解除職權或職務，由於基隆地檢署已提起上訴，此案處於判決尚未確定狀態，張秉鈞仍具有市議員身分。（編輯：李錫璋）1130130

#基隆地檢署
#張秉鈞
#張錦煌
延伸閱讀
基隆議員張秉鈞詐領助理費119萬 坦承犯行繳回犯罪所得判緩刑5年議員張秉鈞涉詐領助理費 羈押近5個月30萬元交保張秉鈞涉詐領助理費判緩刑 上訴可暫保基市議員張秉鈞涉案恐影響提名 綠：用最高道德標準處理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.47