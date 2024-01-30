張秉鈞涉貪判緩刑 基檢上訴：減刑不宜過度放寬

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）民進黨基隆市議員張秉鈞被控詐領公費助理補助費，法院去年12月判決張秉鈞緩刑5年，褫奪公權4年，檢方不服昨天提起上訴，認為刑法減輕刑責的使用必須謹慎，不宜過度放寬。

基隆地檢署今天指出，基隆地方法院判決書提到張秉鈞和其父親、前基隆市議員張錦煌詐領助理費用，行為非可取，認為2人都自始明知國家補助議員公費助理用途，應該專款專用，卻利用職務機會，以詐術取得款項而私自運用，行為不端且居心不良。

基隆地檢署表示，此案尚難認有何特別原因、環境，而足以引起客觀上一般人的同情，既然法院認為張秉鈞和張錦煌行為顯有不當，何來有中華民國刑法第59條規定「情狀顯可憫恕」得酌量減輕刑責事由，而予以2名被告減輕刑責，檢察官認為，此規定的使用必須謹慎，不宜過度放寬。

判決書指出，張秉鈞以人頭詐領公費助理補助款等共新台幣119萬2089元，張錦煌也在擔任3屆市議員期間，以人頭詐領公費助理補助款等共962萬5895元，法院審理後，依貪污治罪條例等罪，判決張秉鈞有期徒刑1年11月等刑期，緩刑5年，褫奪公權4年，張錦煌則判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年。

法界人士指出，依地方制度法規定，市議員犯貪污罪經判刑確定者，由內政部解除職權或職務，由於基隆地檢署已提起上訴，此案處於判決尚未確定狀態，張秉鈞仍具有市議員身分。（編輯：李錫璋）1130130