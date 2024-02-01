更多編輯台推薦新聞：
HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰化老夫婦過斑馬線遭公車撞擊 釀1死1重傷

2024/2/1 22:46（2/1 22:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
80多歲杜姓老夫婦1日下午步行經過彰化縣溪湖鎮一處路口時遭一輛員林客運公車撞擊，杜姓老翁遭輾當場死亡，老婦則是右腿膝蓋以下斷肢、左小腿開放性骨折及全身多處外傷，消防局獲報派出救護車將老婦送醫急救。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年2月1日
80多歲杜姓老夫婦1日下午步行經過彰化縣溪湖鎮一處路口時遭一輛員林客運公車撞擊，杜姓老翁遭輾當場死亡，老婦則是右腿膝蓋以下斷肢、左小腿開放性骨折及全身多處外傷，消防局獲報派出救護車將老婦送醫急救。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）一輛員林客運公車今天沿溪湖鎮員鹿路東往西方向左轉彰水路時，撞上行人穿越道一對老夫婦，老翁當場死亡、老婦斷肢重傷。駕駛供稱，轉彎未注意到行人，驚覺時就已發生事故。

80多歲杜姓老夫婦下午步行經過溪湖鎮彰水路三段與員鹿路三段路口時，遭一輛員林客運公車撞擊，杜姓老翁遭車輪輾過當場死亡，老婦右腿膝蓋以下斷肢、左小腿開放性骨折及全身多處外傷。彰化縣消防局獲報後，出動救護車趕緊將老婦送醫急救。

彰化縣警察局溪湖分局初步調查，員林客運公車沿員鹿路東往西方向左轉彰水路，杜姓老夫婦行走在行人穿越道上，從員鹿路由西往東行走，在員鹿路、彰水路口遭公車碰撞倒地，雙方皆無闖紅燈，公車左轉撞上過馬路行人。

劉姓客運駕駛向警方供稱，當時行駛員鹿路，對向車輛等他先左轉，因此他急著左轉，老夫婦剛好從彰水路過馬路，他未注意有行人就發生車禍了。

當地商家向媒體透露，老夫婦常在附近出入，兩人感情看起來很好。（編輯：戴光育）1130201

#員林
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60