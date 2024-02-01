彰化老夫婦過斑馬線遭公車撞擊 釀1死1重傷

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（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）一輛員林客運公車今天沿溪湖鎮員鹿路東往西方向左轉彰水路時，撞上行人穿越道一對老夫婦，老翁當場死亡、老婦斷肢重傷。駕駛供稱，轉彎未注意到行人，驚覺時就已發生事故。

80多歲杜姓老夫婦下午步行經過溪湖鎮彰水路三段與員鹿路三段路口時，遭一輛員林客運公車撞擊，杜姓老翁遭車輪輾過當場死亡，老婦右腿膝蓋以下斷肢、左小腿開放性骨折及全身多處外傷。彰化縣消防局獲報後，出動救護車趕緊將老婦送醫急救。

彰化縣警察局溪湖分局初步調查，員林客運公車沿員鹿路東往西方向左轉彰水路，杜姓老夫婦行走在行人穿越道上，從員鹿路由西往東行走，在員鹿路、彰水路口遭公車碰撞倒地，雙方皆無闖紅燈，公車左轉撞上過馬路行人。

劉姓客運駕駛向警方供稱，當時行駛員鹿路，對向車輛等他先左轉，因此他急著左轉，老夫婦剛好從彰水路過馬路，他未注意有行人就發生車禍了。

當地商家向媒體透露，老夫婦常在附近出入，兩人感情看起來很好。（編輯：戴光育）1130201