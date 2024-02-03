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首頁 / 社會

2印度男信義區搭訕詐財 稱讀心術可祈福索討500元遭逮捕

2024/2/3 11:18（2/3 12:22 更新）
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（中央社記者劉建邦台北3日電）2名印度籍男子日前在台北市信義商圈搭訕民眾，自稱可幫祈福或有讀心術等為由索費，1名被害人聽信話術，付500元後仍被糾纏，事後報警。警到場逮捕2名印度籍男子送辦。

台北市警察局信義分局今天召開記者會，三張犁派出所所長陳右霖說，有民眾1月間在信義商圈逛街，遇外籍人士以英語搭訕詐財，事後仍被糾纏，報警處理。

林姓被害人指稱，在信義商圈逛街時遇到2名外籍男子以英語主動搭訕，對方稱因需興建廟宇，盼能協助，且可幫忙祈福並自稱有類似算命的讀心術等，被害人誤以為可獲祝福，付新台幣500元給對方。

警方說，35歲及40歲的印度籍男子拿到錢後仍不放棄，持續要被害人帶他們購物買衣，被害人不堪其擾，趁隙報警。員警抵達後了解相關狀況，研判2名印度籍男子涉詐財，把人帶回調查，警詢後依強制、詐欺罪把2人移送台北地檢署偵辦。

警方表示，2名印度籍男子是去年底以旅遊名義入境台灣，類似詐騙犯嫌都會鎖定人潮眾多地點如台北車站等處犯案，呼籲民眾小心，遇類似詐騙案，可立即報警。

信義警分局指出，近期常獲報有外籍人士在信義商圈隨機找路人搭訕要錢，經查發現外籍男子會假借展示讀心術等話術詐騙，許多民眾未遇類似狀況，都會配合給錢，將持續加強巡邏信義商圈遏止亂象。

類似詐騙手法2022年12月間曾出現在南港展覽館附近，台北市警方事後查獲3名印度籍男子，手法為先搭訕落單民眾，再以算命或預言讀心術等為由糾纏討錢。警方當時詢後依詐欺、強制等罪嫌把3名印度籍男子移送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1130203

#台北市
#印度籍
#信義商圈
#信義警分局
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