春節ATM怎麼聰明領錢 財金公司傳授5招避開2時段

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）農曆春節7天假期將至，這段期間，民眾聚餐、出遊若現金不足，便會前往ATM提款，財金公司今天傳授5招，讓民眾聰明使用ATM，如避開中午及傍晚的尖峰時段、留意提款及轉帳金額的限制，並慎防金融詐騙。

今年農曆春節落在2月8日至2月14日，財金公司今天發布新聞稿，提醒民眾春節連續假期使用ATM的5大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、了解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

財金公司說明，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節小年夜及除夕（2月8日及9日）期間，每日上午11時至下午2時，傍晚5時至晚上7時這兩個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

財金公司並提醒民眾留意提款及轉帳金額的限制，如每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金、預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。

若使用ATM發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，財金公司表示，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；民眾也可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

財金公司補充，ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。若無法獲得協助，也可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線（02）2630－5151。

財金公司叮嚀，近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另外，ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、無法取消扣款，因此，不要依照他人指示操作ATM。

如有懷疑，財金公司建議，民眾可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。（編輯：楊凱翔）1130202