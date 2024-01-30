假投資連3年居詐騙件數金額第1 常冒用名人身分傳飆股訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）內政部今天公布民國112年詐騙案件發生數前3名，依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」，其中假投資從110年起，連續3年蟬連詐欺財產損害金額第1名，民眾務必留意。

內政部透過新聞稿指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資。

內政部說，「假投資」初期小有獲利，等民眾加碼投資後，歹徒立即音訊全無，讓民眾辛苦錢一夕之間成為泡沫。投資必定有風險，投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。

（內政部提供）

內政部表示，排名第2的「假網路拍賣」，詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就失去聯絡。

內政部說，民眾應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，明顯低於市價的商品詐騙可能性極高，請多加留意。

內政部指出，排名第3是「解除分期付款」，詐騙集團假冒客服及銀行人員，謊稱民眾有筆交易被誤設為連續扣款，要求操作ATM或網路銀行進行「解除分期付款」。

內政部說，近期也有假買家騙真賣家的詐騙手法，假買家藉攀談表達想購買商品，請賣家在購物平台開設賣場，等到賣家開設賣場後，便以「無法下單」及平台要求賣家先做「簽署金流協定或帳戶認證」為由，傳送偽冒的連結給賣家，等賣家按照指示操作後，旋即收到假冒銀行客服來電，落入詐騙圈套。

內政部表示，ATM或網路銀行都沒有解除扣款或取消訂單功能，勿加入不明的Line客服，如果接到自稱銀行人員來電，請掛斷電話後自行查詢銀行電話並撥打查證。

內政部說，民眾遇到任何可疑狀況勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證，或利用165全民防騙網線上查詢詐騙資訊，也可加入165防騙官方LINE群組（ID:@tw165），就可收到最新防詐資訊及進行線上查詢。

內政部表示，警政署在農曆春節前夕推動「加強重要節日安全維護工作」，各縣市政府警察機關將加強金融機構安全維護，及推動反詐騙、防盜、防搶等預防宣導工作，以維護良好治安，讓民眾安心過年。（編輯：郭無患）1130130