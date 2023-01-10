遭詐騙集團冒名 金管會澄清不會以任何名義向民取財

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（中央社記者謝方娪台北10日電）近期金管會接獲民眾陳情，有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或加入社群平台以進行詐騙，金管會今天強調，不會以任何名義向民眾收取財物。

年關將至，詐騙集團伺機而動，不僅有詐騙集團冒用金管會主委黃天牧名義推介個股，近期金管會再度接獲民眾陳情，有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或加入社群平台以進行詐騙。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，任何以金管會名義向民眾收取保證金、解凍金的訊息或公文書，均非事實，金管會並不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，也不會透過社群軟體或簡訊聯繫或通知民眾，提醒民眾應小心查證。

童政彰指出，針對類似行為，民眾請撥打「165」警政署防詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或民眾可檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

童政彰強調，金管會官網已揭示合法金融業者名單、聯絡電話及網址可供查詢，民眾進行任何投資或交易前，應慎選合法金融機構，勿輕易相信來歷不明的社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，並應小心查證相關訊息及連結網址正確性。

針對近期在網路上可見詐騙集團冒用金管會主委黃天牧名義推介飆股，金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會對此已進行蒐證，將和檢調單位合作。

根據金管會證期局統計，2021年民眾陳情金融詐騙總計439件，2022年全年飆升至636件，年增近45%；2021年金管會移送不法案件共116件，2022年則高達215件，年增85%。（編輯：潘羿菁）1120110