更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象
產經

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

遭詐騙集團冒名 金管會澄清不會以任何名義向民取財

2023/1/10 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北10日電）近期金管會接獲民眾陳情，有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或加入社群平台以進行詐騙，金管會今天強調，不會以任何名義向民眾收取財物。

年關將至，詐騙集團伺機而動，不僅有詐騙集團冒用金管會主委黃天牧名義推介個股，近期金管會再度接獲民眾陳情，有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或加入社群平台以進行詐騙。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，任何以金管會名義向民眾收取保證金、解凍金的訊息或公文書，均非事實，金管會並不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，也不會透過社群軟體或簡訊聯繫或通知民眾，提醒民眾應小心查證。

童政彰指出，針對類似行為，民眾請撥打「165」警政署防詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或民眾可檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

童政彰強調，金管會官網已揭示合法金融業者名單、聯絡電話及網址可供查詢，民眾進行任何投資或交易前，應慎選合法金融機構，勿輕易相信來歷不明的社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，並應小心查證相關訊息及連結網址正確性。

針對近期在網路上可見詐騙集團冒用金管會主委黃天牧名義推介飆股，金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會對此已進行蒐證，將和檢調單位合作。

根據金管會證期局統計，2021年民眾陳情金融詐騙總計439件，2022年全年飆升至636件，年增近45%；2021年金管會移送不法案件共116件，2022年則高達215件，年增85%。（編輯：潘羿菁）1120110

#金管會銀行局
#童政彰
#黃天牧
童政彰
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會：督促中信銀配合調查國泰蔡家投資全家踩紅線？ 金管會上週約談釐清中
黃天牧
台法簽署保險業監理合作換函 強化雙邊資訊交流證交所：去年面對疫情通膨 IPO市場仍相對耀眼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族