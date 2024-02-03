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用軍階分類設群組假冒名人教投資 警：小心詐騙

2024/2/3 16:43
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（中央社記者劉建邦台北3日電）刑事局今天表示，近期發現歹徒以國軍軍階分類成立LINE投資群組，再冒用某退休教官的網路財經名人身分宣稱可教導、代操投資，並在群組內設暗樁營造獲利氛圍，小心遇詐騙。

刑事局發布新聞資料指出，70歲陳姓退休軍人日前在臉書（Facebook）刷到投資廣告，因標榜是某退休教官網路財經名人開設限時免費投資交流群組，同為軍職的陳男不疑有他，點擊後被引導加入通訊軟體LINE群組，且被告知需下載假投資App。

陳姓男子事後依App的客服員指示匯款至指定銀行帳戶儲值，對方交代別填備註欄，避免遭銀行發現投資標的，當陳男要求退還儲值金卻遭拒且對方都未回訊，驚覺受騙，總財損新台幣11萬元。

刑事局表示，詐騙集團近期除常冒用某退休教官知名網路財經名人身分，還以士官、軍官等軍階設階梯式戰隊LINE群組，並冒用此教官名義宣稱可教導、代操投資等，實在群組內安排暗樁營造踴躍報名或分享獲利氛圍，警方已與國防部合作，持續強化反詐騙意識。

警方分析假冒名人詐騙手法，詐騙集團先剪輯名人公開談話影片，製作發送假投資影片，內容會提及可傳授投資心法，結尾附LINE群組連結，吸引民眾加入，詐騙集團會盜用名人照，創假臉書粉絲專頁，並從真正名人粉絲專頁複製文章，混淆民眾視聽。

刑事局表示，辨別假粉絲專頁方法，包含無藍色驗證標章、近期成立或曾更改名稱、過往動態不多、按讚及回應多為人頭帳號，最重要是，名人不會邀加好友或進投資群組，更不會要求提供資金。

刑事局指出，若發現臉書遭詐騙集團盜用，除提醒親友避免受騙，可向臉書或165全民防騙網檢舉，將持續向上溯源，遇可疑訊息，撥165反詐騙專線查證。（編輯：戴光育）1130203

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