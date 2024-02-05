美語教學機構園長被控虐童 判刑2年4月定讞

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（中央社記者林長順台北5日電）台北市一家知名美語連鎖教學機構林姓園長與劉姓、金姓老師被控虐童，一審判園長林女3年10月徒刑，二審考量林女表達願意賠償等，改判2年4月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

林女為簽約加盟某美語教學體系的補習班負責人，並使用該體系「南海分校」（已結束經營）名義招生。林女與劉姓、金姓教師於民國103年間被控體罰學生，林女辯稱是離職教師挾怨報復。一名疑受虐的梁姓學童家長赴檢方控告林女等人。

判決指出，林女等人在被害人就讀幼稚園及安親班期間，將被害人頭部壓進已裝水的水桶內、或壓入供小朋友玩水的水池中使其嗆水；命長時間半蹲，未達要求即加做交互蹲跳；手腳分立於兩張椅子，身體懸空；冬天時將衣物脫光，站在洗水槽以冷水沖洗身體。

不僅如此，林女等人還抓住幼童腳踝旋轉身體後甩出；不許喝水或喝水後不許上廁所；禁吃午餐、點心，提供發霉、腐壞或辛辣的酸辣湯供被害人食用；持「愛的小手」敲打被害人頭部及身體；不提供桌椅而命被害人趴在地上寫功課等凌虐行為，導致被害人身體受傷。

被害幼童曾試圖向母親反映遭虐，卻被林女搶先以各種藉口欺瞞，直到梁童103年11月在新聞看到自己幼兒園有其他幼童受虐，回憶起當時恐懼，情緒崩潰就醫，全案才曝光。

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台北地方法院依共同犯妨害幼童發育罪判處林女3年10月徒刑，劉姓老師被判有期徒刑6月，得易科罰金；金姓老師被判刑6月，得易科罰金，緩刑4年，並服90小時義務勞務。2人未提上訴而確定。林女不服提起上訴。

台灣高等法院審酌林女於審理期間表示願意賠償被害人新台幣20萬元，不過因賠償金額沒有共識而未達成和解，至今未能彌補損害，判刑2年4月。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：張銘坤）1130205