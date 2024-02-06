新北汐止五金賣場儲超量爆竹105公斤 最重罰30萬

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（中央社記者高華謙新北6日電）新北消防局今天到汐止區五金賣場查緝違法儲放爆竹或未經核可販售的煙火，查獲約105公斤超量爆竹，其中含火藥量就達24公斤，超過管制量近6.38倍，最重可罰新台幣30萬元。

新北市政府消防局第六救災救護大隊今天表示，春節將至，為了防止商家違法儲放超量煙火、爆竹，或販賣未經核可煙火，特別成立聯合稽查小組加強查緝；今天到汐止區康寧街上五金賣場稽查，當場查獲超量爆竹，總重達約105公斤，其中火藥量就含有24公斤，已超過管制量將近6.38倍，依法開單告發，最高可罰30萬元。

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新北消防第六大隊大隊長羅億田表示，超量儲存的爆竹除了依規定全數沒入外，也會依爆竹煙火管理條例開立舉發單，如果店家沒有投保公共意外責任險，將處6萬元以上、30萬元以下罰款；超量儲放則會處6萬元以上、30萬元以下罰款。

羅億田說，店家如果販售爆竹給兒童，可處15萬元以下罰款，若前述3項合併最高可開罰75萬元，呼籲業者不要心存僥倖；另外，民眾如果發現囤放大量爆竹煙火或違規施放，可通知消防單位前往稽查，如果屬實，會依查獲案件所裁處罰鍰額度的5%當作給檢舉人的獎金。（編輯：陳仁華）1130206