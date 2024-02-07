台南2歲男童遭虐死起訴生母等2人 同居男由國民參審

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南北區1名2歲男童去年10月遭當時42歲謝姓生母及同居人31歲陳姓男子虐死，台南地檢署日前偵結起訴涉案2人，移審後將分庭審理，謝女交送刑事庭，陳男交送國民法官專庭。

南檢今天告訴中央社記者，台南市北區去年10月19日發生1名男童遭虐死，檢方認定謝姓生母涉犯凌虐未滿18歲之人妨害身心發育、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害等罪嫌，將交由刑事庭審理。

陳男則是涉犯凌虐未滿18歲之人妨害身心發育致死、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌。

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南檢2月1日偵查終結，對謝女、陳男提起公訴；其中陳男因屬國民法官法第5條第1項第2款規定案件，起訴後將交由台南地方法院依國民法官法審理。

台南市警察局第五分局去年10月19日獲報，謝姓男童同月18日晚上送醫到院後休克死亡，身體有多處可疑傷痕，疑似受虐而死，南檢立刻偵辦，解剖鑑定遺體初判男童致命傷在腹部，謝女及陳男遭逮捕送辦。（編輯：陳仁華）1130207