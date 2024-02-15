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西門町槍案 萬華警24小時內火速逮5嫌查獲3槍

2024/2/15 10:50
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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市西門町昨天凌晨發生槍擊案，23歲翁男在友人慶生會上怒罵女友，同齡林男見狀護女而起口角，雙方散場再起爭執互開8槍、釀4傷，警方火速於24小時內逮5嫌和查獲3把槍。

台北市警察局萬華分局昨天凌晨3時30分許獲報，指捷運西門站1號出口旁的騎樓發生槍擊案，立即派員至現場查處，發現涉案犯嫌都已離開，清查現場查獲8枚彈殼，循線逮捕林男、翁男和協助丟槍的共犯26歲謝男等3嫌，並溯源偵辦。

台北市長蔣萬安得知此案後非常重視，立即指示警局全力偵辦、儘速破案，萬華分局漏夜偵辦，在案發不到24小時內就破案，共逮5嫌。

據調查了解，林男、謝男與翁男因幫友人慶生齊聚一堂，席間飲酒的翁男因故怒罵女友，在旁林男看不下去幫忙護女，引發翁男不滿，雙方起口角衝突，經現場友人們安撫後停歇。

不料，翁男離場後揪眾返回尋仇，包括22歲連男、27歲黃男、洪男和陳男等人陪同，林男見狀持槍朝翁男等人射擊，當場造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷；洪男、陳男隨後也持槍反擊，林男因此腿部中彈。眾人見狀紛紛逃離現場。

林男和翁男事後分別自行至台大醫院、淡水馬偕醫院就醫，連男和黃男疑因在現場攔不到車就醫，兩人只好到就近的憲兵隊請求協助。4人就醫治療後都無生命危險。

警方火速連夜追查，率先緝捕主嫌林男和翁男，以及協助林男棄置涉案槍枝的共犯謝男到案，同時起獲涉案手槍1把。

經持續溯源追查其他共犯及槍枝下落，火速再查獲洪男和陳男等嫌到案，以及起獲涉案槍枝2把、子彈5顆。

全案詢後將5嫌依涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、殺人未遂等罪偵辦。（編輯：張銘坤）1130215

#台北市
#台北市警察局萬華分局
#蔣萬安
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