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首頁 / 社會

憲兵拒酒測還無照駕駛進出營區遭汰除 興訟敗訴

2024/2/15 13:43
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（中央社記者林長順台北15日電）毛姓男子原為彰化憲兵隊士官長，他因拒絕酒測被吊銷駕照，卻無照開車進出營區155次，國防部陸軍司令部以毛男不適服現役核定退伍。毛男不服提行政訴訟，法院判決毛男敗訴，可上訴。

判決指出，毛男原本是彰化憲兵隊一等士官長，他於民國108年10月30日外宿期間，被員警攔檢後拒絕實施酒精濃度測試，遭裁罰新台幣18萬元、吊銷駕駛執照。不過，毛男駕照被吊銷後，仍於108年10月30日至109年8月24日止無照駕駛自用小客車進出營區155次。

憲兵第203指揮部於109年10月27日核定毛男大過1次懲罰；彰化憲兵隊也將毛男記過1次懲罰。203指揮部隨後以毛男2項違失行為評列品德項目績等為丙上，109年度考績績等為丙上處分。203指揮部召開不適服現役人事評審會，認定毛男不適服現役，國防部陸軍司令部核定毛男不適服現役退伍，自110年3月1日零時生效。

毛男不服提起行政訴訟，他主張，他的109年度考績，除品德項目外，其餘考績項目均為甲，體能為合格，可知他該年度工作態度正常，除了2項懲處外，沒有其他違失行為，原處分是針對2違失行為重複懲罰。203指揮部未依職權調查證據，刻意忽略對他的有利事項，僅提供片面資訊給人評會委員參酌，顯非適法。

台北高等行政法院指出，陸軍司令部於毛男遭懲罰法施以2項懲罰後，再以軍隊行政管理角度，綜合考評原告人力素質不符合國軍備戰服役的要求，而評價為不適服現役，應解除召集，性質與懲罰令不同，無一事二罰的問題。

北高行認為，陸軍司令部對毛男所做的不適服現役退伍處分，認事用法俱無違誤，毛男請求無理由，判決駁回，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1130215

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