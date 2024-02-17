大甲溪事業區66林班地火災 陸空聯手搶救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，林業保育署台中分署今天清晨啟動森林火災搶救機制，動員47人滅火並申請空勤直升機空中滅火，延燒面積初估約6.3公頃。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，16日深夜接獲台中市政府消防局通報，台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，立即派員勘查，因夜間山區視線不佳，搶救不易，今天凌晨動員人力滅火。

林業保育署台中分署表示，火災現場為造林地及針闊葉樹林，雜草繁多，輕質燃料充足，因此火勢較為猛烈且有多處煙點，已啟動森林火災搶救機制，成立火場指揮所觀測火情及調度指揮救火作業，並集結森林護管員涉水過合歡溪，步行約2小時抵達火場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前森林救火隊已達現場進行地面直接滅火，阻絕火勢擴展，同時空勤直升機已出動進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸的水，已投水5次，陸空攜手期能儘速撲滅森林火災。

林業保育署台中分署表示，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。（編輯：謝雅竹）1130217