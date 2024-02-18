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中市龍井火警燒死逾30隻犬貓 動保處將調查有無違法

2024/2/18 13:55（2/18 14:26 更新）
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台中市龍井區1棟透天厝17日晚間發生火警，消防局獲報立即派員前往搶救，沒有人員傷亡，但承租戶飼養的40多隻犬貓，最後只救出8隻，其餘都已無生命跡象。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月18日
台中市龍井區1棟透天厝17日晚間發生火警，消防局獲報立即派員前往搶救，沒有人員傷亡，但承租戶飼養的40多隻犬貓，最後只救出8隻，其餘都已無生命跡象。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中龍井區1棟透天厝昨天晚間發生火警，屋內飼養40多隻犬貓只救出8隻；台中市動保處今天表示，飼主是一般民眾，沒有飼養頭數限制，但有無違反相關法令將再行調查。

台中市龍井區1棟透天厝昨晚發生火警，台中市政府消防局出動32名消防人員前往搶救，沒有人員傷亡，但承租戶飼養的40多隻犬貓，最後只救出8隻，其餘都已無生命跡象。

消防局指出，據現場承租戶表示約養40多隻犬貓，消防人員救出8隻，其他均無生命徵象，燃燒面積約70平方公尺，起火原因由火調人員調查中，後續通報市府農業局動保處前往協助處理。

農業局表示，動保處今天派員前往現場了解，由於消防局尚在進行火場鑑識，無法進入，等鑑識完成才能進行後續清理。

農業局指出，飼主說明已另行通知寵物生命紀念業者到現場清運及負責後續犬貓屍體火化，若有需要會再聯繫動保處協助處理，至於8隻存活犬貓，飼主已做妥善安排。

農業局表示，此案當事人為一般民眾，沒有飼養頭數限制，至於有無違反相關法令，因當事人正在進行安置等相關事宜，動保處後續將再行調查。（編輯：陳仁華）1130218

#台中市政府消防局
#台中市消防局
#動保處
#農業局動保處
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