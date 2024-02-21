嘉市湖子內環保用地火警 疑因鋰電池釀禍

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（中央社記者姜宜菁嘉義市21日電）嘉義市環保局永續循環園區昨晚火警，環保局推測起火原因為近日天氣乾燥，回收物項目夾雜的鋰電池易受熱起火；火警產生惡臭波及嘉義縣，嘉義縣環保局也派員了解。

嘉義市消防局昨天晚間7時5分據報，位於湖子內區段徵收的永續循環環保園區用地發生火警，火勢直到今天凌晨0時獲得控制，消防人員後續在現場灑水持續降溫。

嘉義市消防局初估現場燃燒面積約200平方公尺，確切起火原因待火調人員釐清。

嘉義市環保局表示，春節期間因收運的資源回收物爆量，暫置於事發現場，其性質屬易燃物，起火原因推測為近日天氣乾燥，加上回收物項目混雜，其中夾雜的鋰電池易受熱起火。後續將協助釐清起火原因，並加強監控管制措施。

環保人員觀測現場煙流狀況往西飄散，經分析微型感測器，發現嘉義市湖內里及下風處嘉義縣的粒狀污染物濃度偏高，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質。目前火勢已撲滅，空氣品質持續改善中。

嘉義市環保局建議火場周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

由於火警從昨天晚間7時許直到今天早上火勢控制，嘉義市民和鄰近的嘉義縣水上鄉聞到陣陣惡臭。嘉義市教育處通知嘉義市國中小今天盡量減少戶外活動，緊閉門窗，學生們戴口罩。

嘉義縣環保局長張輝川表示，昨天火警發生時立即在下風處進行空氣品質監測，並聯繫環境部環境管理署南區管理中心，縣府環保局今天也會派員前往瞭解狀況。（編輯：謝雅竹）1130221