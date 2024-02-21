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為女爭風吃醋 彰化男擲爆裂物轟情敵住家社區

2024/2/21 13:37
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（中央社記者鄭維真彰化縣21日電）30歲黃姓男子疑因追求女子不成，大年初二涉嫌朝女子的男友住家社區丟擲爆裂物，引起居民恐慌，警方循線查獲2名共犯，並於18日拘捕黃姓主嫌，移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警察局北斗分局今天發新聞稿指出，11日深夜10時40分獲報，溪州鄉一處社區住宅遭人駕駛貨車前往丟擲爆裂物，經數日追查，陸續查獲蕭姓及楊姓共犯，並於18日持拘票及搜索票將涉案黃姓主嫌查緝到案，訊後依槍砲、公共危險、恐嚇及毀損等罪嫌，移送檢方偵辦，經彰化地檢署承辦指揮檢察官聲押。

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警方調查，黃姓主嫌疑似為女子爭風吃醋引發這起案件，該名女子已有男友，黃男追求女子不成，憤而夥同蕭、楊等2名共犯，共乘貨車到女子的男友社區住宅外，點燃自製爆裂物後，往社區內丟擲，導致住戶採光罩等物品毀損，黃姓主嫌等人犯案後隨即駕車逃逸。

警方表示，由於當時正值過年期間，許多住戶剛好都在家團聚，聽聞爆裂聲響，不少人都嚇得到屋外查看。（編輯：謝雅竹）1130221

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