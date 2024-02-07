桃園廢棄物暗夜傾倒嘉縣 曳引車難逃法眼司機送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣7日電）嘉義縣環保局聯合嘉縣水上警分局今天凌晨2時許查獲曹姓司機正從事非法掩埋建築廢棄物混合物，當場將他逮捕，經查曳引車未領有廢棄物清除、處理許可文件，全案送辦。

嘉義縣環保局表示，今天凌晨2時許水上分局執行巡邏，經過水上鄉溪洲村溪洲段82快速道路下交通用地，發現有可疑車輛及挖土機在作業，立即連繫環保局到場。

稽查人員發現，現場已被挖土機開挖出坑洞，當場查獲1輛曳引車正在傾倒建築廢棄物混合物，立即制止，經查車輛未領有廢棄物清除、處理許可文件。

曳引車曹姓司機供稱，廢棄物從桃園市載運，詳細地點不知，因於臉書（Facebook）社團上看到載運土方工作，故與對方聯繫，載運完成後至嘉義縣水上鄉，由接應人員帶領至現場掩埋，心想地處偏僻，應無人發現，不料，壞事未完成即被發現，酬勞也未取得。

曹姓司機以現行犯當場被移送嘉義地檢署，檢方並指示查扣犯罪機具，並擴大追查。

嘉義縣環保局長張輝川表示，嘉義縣「檢調警環結盟」打擊環保犯罪運作機制從不鬆懈，在年節期間更將加強巡邏；此外，今年度在環境部挹注經費下，強化車牌辨識系統，科技守護「嘉」園。（編輯：陳仁華）1130207