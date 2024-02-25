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男子攀台中唐麻丹山步道突倒地 警消送醫仍不治

2024/2/25 17:21
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（中央社記者蘇木春台中25日電）陳姓男子今天前往台中市和平區攀爬唐麻丹山步道，途中突然倒地無呼吸心跳，同行登山隊隊友連忙報案。消防局獲報到場，並利用擔架將陳男送下山，但陳男經醫院搶救仍不治。

台中市政府消防局表示，今天上午11時32分獲報，和平區唐麻丹山登山步道4公里處，發生山域事故案件，出動谷關分隊及和平分隊，動員8名警消及2名義消及林業保育署台中分署麗陽工作站支援2人，共計12人前往救援。

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消防人員表示，現場為一行7人登山隊伍，前往唐麻丹山登山步道進行山域活動時，途中47歲陳姓男子突然倒地、無呼吸心跳，同行隊員見狀立即報案。

搜救人員今天中午12時36分到達現場，但陳男已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經CPR急救處置並利用擔架協助撤下山，患者於下午1時26分抵達登山口，由救護車送往東勢農民醫院，搶救後仍不治。（編輯：蕭博文）1130225

#台中市政府消防局
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