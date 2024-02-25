北市國中生騎自行車遭撞昏迷 棒球隊友製作影片集氣

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市萬華區艋舺大道20日發生機車碰撞自行車事故，13歲男國中生送醫急救一度恢復意識又陷昏迷。男國中生的棒球隊隊友特別製作影片幫他集氣祈禱，盼他早日甦醒回家團聚。

台北市警察局萬華分局20日晚間6時31分獲報，指轄內艋舺大道某間學校附近發生機車撞自行車的車禍，立即派員到場處理。

警方調查，20歲吳姓男騎士案發時騎機車沿艋舺大道由北往南行駛，行經肇事地點的行人穿越道時，不慎碰撞騎自行車的13歲男國中生，2人均人車倒地。吳男受有多處擦挫傷、意識清楚，男國中生則全身多處受傷，送台大醫院急救後一度恢復意識後又昏迷。

警方進行酒測，已排除吳男酒駕，但吳男行經閃光號誌路口疑未減速慢行，男國中生則未依規定牽行自行車通過行人穿越道，詳細事故肇責仍待調查釐清。

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警方初步調查，肇事路口設有行人觸控號誌（未觸動時為閃光號誌），依據道路交通標誌標線號誌設置規則及道路交通安全規則規定，車輛行經閃光號誌路口應減速慢行、注意安全小心通過；行人欲穿越道路，可先觸動行人觸控號誌，等待行人綠燈再通行。

由於男國中生案發當天在校練完球後要騎自行車返家，不料卻遭遇車禍陷入昏迷，棒球隊成員、教練和同學都心情難過，透過製作加油影片幫他加油打氣，希望早日度過難關。（編輯：蕭博文）1130225