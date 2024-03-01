彰化車禍妹妹腦部受損嚴重 院方盼外界多集氣

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣伸港鄉3姊弟車禍發生第9天，兩姊妹昏迷指數仍為3，姊姊瞳孔對光有反應，妹妹腦部受損嚴重，這幾天未有太多進步。院方表示，會做最壞打算，但給最好醫療，請大家多集氣。

昏迷指數是用於評估昏迷病人的測量工具，總分15分，3分代表深度昏迷。

就讀國民小學的3姊弟22日傍晚放學返家走在建國路與美港公路口行穿線時，遭蕭姓男子無照駕駛休旅車撞擊，兩姊妹一度無呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳，但仍在醫院與死神拔河。

秀傳紀念醫院副院長李佳穎告訴媒體，10歲姊姊目前生命徵象穩定，昏迷指數3，瞳孔對光有反應，升壓藥已停2天。昨天血紅素偏低，輸血後今天接近正常值，電解值、動脈血氧濃度正常，進出身體的輸液量平衡，呼吸器設定氧氣濃度25％，代表肺功能有改善。

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彰化基督教醫院兒童醫院神經外科主任張尚文表示，8歲妹妹經這幾天治療沒太多進步，入院48小時後有做腦部電波，2月28日再追蹤1次腦部電波，目前沒看到任何電生理反應，代表腦部受損非常嚴重，醫院會持續給予最好治療。

張尚文說，2月28、29日妹妹有發生尿崩，為腦部在嚴重損傷後排出大量清澈尿液現象，經電解質及藥物治療，有回復到正常情況。醫院與家屬曾進行全人醫療討論會，通盤討論與解說妹妹後續情況及可能發生的問題、治療計畫，院方會做最壞打算，但給予妹妹最好的醫療，請大家多給妹妹獻上祝福與關心。（編輯：李明宗）1130301