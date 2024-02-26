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彰化車禍2姊妹好轉 姊對光反應進步、妹剩1升壓劑

2024/2/26 11:12
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（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化就讀國小的3姊弟22日發生車禍，2姊妹一度失去呼吸心跳，經多日救治，2人昏迷指數仍為3分，但今天2人都傳出好消息，姊姊對光反應有進步，妹妹剩用1線升壓劑。

彰化秀傳醫院指出，10歲陳姓姊姊今天昏迷指數仍為3分，瞳孔大小3.0，對光反應有進步，血氧昨天有掉，醫護人員調整氧氣濃度之後已恢復正常，血壓及心跳也正常，神經外科主任鄭均洹今天會安排進一步腦部灌流檢查。

彰化秀傳醫院院長黃士維今天也到小兒加護病房關心姊姊病情，他表示，所有醫護人員都會盡全力搶救。

8歲妹妹在彰化基督教兒童醫院加護病房，經過連日來的搶救與治療，以及各界集氣及自我求生意識，今天早上也傳出好轉消息。

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文表示，妹妹經過連日搶救跟治療，原本使用3線升壓劑，已經撤掉2線，現在1線的升壓劑就已經可以維持正常心跳及血壓，這是近日來開始出現的好消息。

張尚文說，妹妹的生命徵象越來越穩定之後，會與家屬進行全人醫療的討論會，包括全面性的治療討論及後續治療計畫。（編輯：黃世雅）1130226

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