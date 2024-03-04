花蓮男桃園遇害遭棄屍 警民捐助家屬圓滿後事

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）28歲簡男疑加入桃園陣頭，犯錯慘遭打死，被棄屍蘇花公路邊坡，簡男出身單親家庭，家中經濟困難無法辦理葬禮，經親友向民代求助警方，花蓮吉安警分局協同義警圓滿後事。

花蓮縣警察局表示，簡姓男子1月間失聯不知去向，宜蘭縣警察局蘇澳分局於1月26日獲報，蘇花公路蘇澳段發現一具無名男屍倒在20公尺處邊坡。

經調查，發現死者去年底到桃園求職，入職一間掛名人力公司而實為陣頭的組織，疑似遭成員嚴重霸凌，被毆打多次致死，犯嫌將簡男載回花蓮的路上棄屍宜蘭，宜蘭縣警察局透過監視器畫面鎖定，尋車追查偵破。

居住花蓮市的藍姓婦人，持有身心障礙手冊，同時也是單親家庭。她的次子和三子簡男都患有身心障礙疾病。由於經濟狀況極度困難，無法為簡男辦理葬禮。

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藍婦住在吉安鄉的親友，透過花蓮縣副議長徐雪玉向吉安警方求助。花蓮縣警察局吉安分局得知情況後，立即聯繫熱心公益的吉安義警第二中隊，請求協助。

經過中隊實地了解情況後，將情況告知義警中隊顧問團主席李盟德，李盟德毫不猶豫捐贈資金協助處理後事。吉安義警第二中隊中隊長等人今天前往慰問並捐贈棺木與骨灰罐，圓滿完成後事，藍婦家屬也深表感謝。（編輯：郭諭儒）1130304