詐長照送餐等補助逾400萬元 北檢起訴9人

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（中央社記者林長順台北4日電）台灣58金融仕家協會林姓理事長涉嫌以人頭志工詐領長照送餐等補助款逾新台幣400萬元，另非法安排親友優先施打新冠疫苗。北檢今天依詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴林男等9人。

檢方指出，林男等人明知台灣58協會就長照送餐服務，可請領志工交通費或誤餐費，竟蒐集人頭志工個人資料，偽造志工交通費核銷清冊等文件，於民國108年至111年間，向新北市衛生局、新竹縣社會局、雲林縣社會局詐領長照送餐服務相關補助款。

檢方表示，台灣58協會自108年至110年間，受台北市社會局委託辦理社區照顧關懷據點，林男等人涉嫌偽造簽到表、人事費領據，向台北市社會局詐領補助款或核銷相關經費，另為不在協會工作的林姓男子申請勞工保險加保及申請核銷兼職人員保費補助款。

另外，林男在110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，將7名親友編列協會的送餐志工名冊，讓7人可以優先施打疫苗。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法偽造文書、詐欺及違反個人資料保護法等罪起訴林男等9人。檢察官認為林男惡性重大，請求法官從重量刑。（編輯：蕭博文）1130304