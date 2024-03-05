以泰達幣收購身分證資料為郭台銘連署 北檢起訴7人

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）余姓男子為讓鴻海創辦人郭台銘通過參選總統連署門檻，涉嫌以泰達幣收購身分證資料後製作連署書。北檢今天偵查終結，依違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴余男等7人。

台北地檢署起訴書指出，余姓男子等人受到社群平台Telegram帳號「CK」（綽號齊天）、「Bao」（綽號東南）等人士指示，為助郭台銘通過連署門檻，指示許姓女子以每名連署人新台幣200元為對價收購身分證。

余男提供1萬6000顆虛擬貨幣泰達幣給許女，換算約新台幣48萬元；許女則成立Telegram群組「身分證支援群」宣傳收購身分證資料，並招攬共犯分工製作連署書。

陳姓男子看到許女張貼收購身分證的資訊，竟把不知情民眾於電子購物商城認證而提供的身分證圖檔，透過Telegram轉交許女。案經民眾檢舉，北檢指揮台北市刑警大隊拘提、搜索余男等人到案。

檢察官估算，許女與陳男總共交易49張身分證圖檔，實際完成連署的為43張身分證圖檔；陳男獲得279顆泰達幣，換算約新台幣8370元。

檢察官認定，余男、許女、陳男等7人違反總統副總統選舉罷免法連署行賄罪、個人資料保護法等罪嫌，今天偵查終結起訴，並宣告沒收犯罪所得。

此外，4名涉案少年涉嫌協助製作連署書，北檢移送少年法庭審理。（編輯：蕭博文）1130305