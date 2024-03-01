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200元價購連署書 彰化男串聯彩券行替郭台銘連署

2024/3/1 16:47
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（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化邱姓業者經營5家彩券行，為讓鴻海創辦人郭台銘通過參選總統連署門檻，涉夥同蔡姓妻子及林姓店長以每張200元收集43張連署書，檢方今依違反總統副總統選罷法起訴。

台灣彰化地方檢察署起訴書指出，邱姓業者在彰化縣經營5家彩券行及1家團購店面，握有相當的人脈資源，以每張連署書新台幣200元的對價，向多名友人價購連署書。

檢方指出，去年9月邱姓業者召開彩券行幹部會議，他在會中表示填寫連署書可獲得每張200元的對價，當場也提供空白連署書，並指示與會眾人收到連署書後，可直接交給林姓店長，由林發放現金。

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邱姓業者去年10月初交付現金1萬元給蔡姓妻子，作為向不特定人價購連署書的用途，並將連署書範本及填寫方式以LINE傳給妻子。檢方調查，蔡姓妻子、林姓店長皆有以200元的對價收集多張連署書，再將連署書交給邱。

邱姓業者將價購所得連署書送至郭台銘設於彰化縣員林市的連署站，員警接獲檢舉後，報請檢察官指揮，並在去年10月27日晚間持拘票及搜索票，將邱拘提到案，全案偵查終結，今依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌將邱、蔡、林等3人提起公訴。（編輯：黃世雅）1130301

#郭台銘
#彰化縣
#鴻海
#彩券行
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