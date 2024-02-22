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移審訊問 周典論：自掏500萬是工作費與郭台銘無關

2024/2/22 19:27（2/22 20:18 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署案起訴，今天移審訊問，周典論強調，500萬元是自己的錢，是連署工作費，與郭台銘無關；審判長訊後認有串供滅證之虞，裁定羈押3個月。

屏東地方檢察署調查鴻海創辦人郭台銘總統連署案不法情事，發現周典論在去年9月先後交付共新台幣500萬元給潮州鎮長周品全，叮囑以「老鼠會方式拉人給錢」，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌起訴，並建請重刑，今天將在押周典論移由屏東地方法院審理。

周典論當庭強調，500萬元是自己的錢，與郭台銘無關，也沒有拿到郭台銘好處。

周典論說，這些錢是用來推動連署工作費，要給拉民眾來參與連署的人，以每10份連署書5000元的工作費用，當初也告知周品全，參與連署的人不能拿到錢，若有拿到錢就是違法。

另外，審判長訊問周典論「家中監視器裝設位置及是否格式化狀況」，周典論回答，因為平常處理監視器一事都是弟弟老婆負責，自己並不清楚。

經1個多小時開庭時間，審判長認為，周典論否認犯行，又於一開始調詢否認有交付金錢給周品全，又於聲押庭時坦承交付500萬元，前後供詞不一，且對家中裝有監視器位置不知，經數位採證，發現影片在去年9月後就遭格式化，可見周典論供述不實也不符常理，認有串供、滅證之虞，裁定續羈押禁見3個月。（編輯：陳仁華）1130222

#郭台銘
#周典論
#周品全
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