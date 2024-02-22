周典論涉500萬元助郭台銘連署案 屏檢起訴建請重刑

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）國民黨屏東縣議長周典論涉以500萬元助郭台銘總統連署案，交代以「老鼠會方式拉人給錢」，屏檢依違反總統副總統選舉罷免法起訴，並建請重刑；潮州鎮長周品全等4人緩起訴。

起訴書指出，為求鴻海創辦人郭台銘參選總統連署能順利通過門檻，周典論在去年9月1日晚上11時許，在新園鄉住處交付新台幣150萬元給周品全，再於當月中旬晚上9時許，交付350萬元給周品全及陳姓秘書，並叮囑要以「老鼠會方式拉人、給錢」發放給連署人，每份連署書500元。

屏檢調查，周典論陸續交付的500萬元中，周品全自己保管其中50萬元，再將450萬元交付給陳姓秘書，並拿10萬元做負責處理連署的相關費用。

去年10月初，陳姓秘書要求某宮廟黃姓堂主成立連署站，並以每份500元代價搜集連署書，黃姓堂主夫妻答應後，再以每份200元連署書向多人邀集連署。

屏檢指出，周典論違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款交付賄賂而使人為特定被連署人連署罪嫌，依法提起公訴，而其以金錢影響連署及選舉結果之行徑實非足取，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請從重量刑。

另外，周品全、陳姓秘書、黃姓堂主夫妻等4人，坦承犯行，認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間3年，並別向公庫支付50萬到10萬元。（編輯：黃世雅）1130222