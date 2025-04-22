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周典論違法連署案改判3年2月 研議後將上訴

2025/4/22 10:41（4/22 11:03 更新）
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屏東縣議會議長周典論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪學廣、黃郁菁高雄22日電）國民黨籍屏東縣議長周典論涉以新台幣500萬元助郭台銘總統連署案，一審遭依違反選罷法判4年，高雄高分院今天改判3年2月。周典論女兒周芸均表示，相當遺憾，研議後再上訴。

周典論女兒周芸均上午接受媒體聯訪表示，對於判決結果感到非常遺憾，會與律師研議再上訴。

周典論涉嫌為求鴻海創辦人郭台銘參選總統連署能順利通過門檻，陸續交付共500萬元給潮州鎮長周品全，並叮囑要以「老鼠會方式拉人」，每10份連署書5000元。

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一審屏東地方法院依周典論共同犯總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，處有期徒刑4年，併科罰金500萬元，罰金得易服勞役，褫奪公權6年。沒收賄賂493萬200元。

台灣高等法院高雄分院今天上午宣判，改判有期徒刑3年2個月，褫奪公權5年，併科罰金150萬元，全案仍可上訴。（編輯：張雅淨）1140422

#屏東地方法院
#郭台銘
#選罷法
#周典論
#國民黨
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