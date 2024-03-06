一家3口登唐麻丹山迷途 警即刻救援結束山中驚魂

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）李姓男子一家3口攀登唐麻丹山，返程時因不熟路況而迷失方向，報警求助，台中市和平警分局前往救援，獲報到協助民眾下山僅花費30分鐘，李男一家也結束山中驚魂記。

台中市和平警分局今天透過文字稿表示，46歲李姓男子一家3口，4日從松鶴部落攀爬唐麻丹山，返程時因不熟路況，迷失方向，致電請求警方協助，員警獲報後立即前往找尋。

因唐麻丹山有2個主要登山口，分別在裡冷部落與松鶴部落，警方電話詢問，李男表示，無人受傷但已無食物及水，也沒有攜帶頭燈，員警請李男打開手機燈光照明，並在原地休息。

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警方釐清登山路線、周遭景物以研判位置，猜測應是在裡冷部落登山口附近，員警到達登山口不久就發現燈光，迅速尋獲李家3人，提供礦泉水飲用，接續引導至登山口取車，順利平安返家，李男一家3口對於警員及時救援及協助深表感激。

和平警分局長沈能成表示，從事登山活動民眾，可先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線或讓有經驗者帶路，以及避免單獨上山，如果在登山過程中迷路，要保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119、112或110求救。（編輯：謝雅竹）1130306